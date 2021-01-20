الموقع الرسمي يهنئ قناة الزمالك بعيد ميلادها الأول

القاهرة - سامية سيد - تقدم الكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك وأسرة تحرير الموقع الرسمي للنادي بالتهنئة لقناة النادي الرسمية بمناسبة عيد ميلادها الأول.

وتحتفل القناة اليوم 20 يناير بمرور عام على تدشينها وذلك بإطلاق برامج جديدة منها برنامج صباحي "نهارك أبيض" تقديم نيرفانا العبد وبرنامج "الثالثة يمين" الذي يقدمه نجم الزمالك السابق عبدالواحد السيد.

كما سيكون هناك نخبة من نجوم النادي سيظهرون على القناة الفترة المقبلة.

ويخوض فريق الزمالك مرانا اليوم دون راحة عقب الفوز امس علي الجونة بهدف نظيف واحتلال صدارة الدورى، حيث فضل باتشيكو عدم منح اللاعبين راحة في ظل ضغط المباريات.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 7 مباريات وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقي للفريقين مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع وهي مباراة القمة التي كان مفترض اقامتها في الجولة الرابعة من الدوري.