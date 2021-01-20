شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر صفقة عودة نانا بوكو إلى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه صفقة انتقال الغاني نانا بوكو مهاجم المقاصة السابق ونادي جامعة مارا التكنولوجية الماليزي، خطر التعثر والتراجع عن عودته لصفوف الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، باعتباره أبرز المرشحين لتدعيم هجوم المقاصة في الفترة القادمة من عمر الدوري.

وتعثرت الصفقة بسبب فشل بوكو في إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا في ماليزيا بالوقت الراهن، في ظل حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد حاليا في ظل تداعيات وباء كورونا، حيث يترقب مسئولي المقاصة إيجاد حل لاستقدام اللاعب قبل غلق باب القيد الشتوي او التراجع عن الصفقة والتفكير في لاعب أجنبي جديد.

ويعد نانا بوكو الخيار هو الأول لإيهاب جلال المدير الفني في تدعيم هجوم المقاصة باعتبار أنه على قناعة تامة بإمكانيات اللاعب، منذ أن كان يدربه في صفوف الفريق الفيومي، قبل أن يطلب التعاقد معه عقب الانتقال لتدريب الزمالك، ولكن رحل اللاعب وخاض أكثر من تجربة في قطر مع ناديي الوكرة والمرخية، قبل أن يخوض تجربته الحالية في ماليزيا.

على جانب آخر، يفاضل الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال بين أكثر من لاعب أجنبي في صفوفه، من أجل رفع اسمه من قائمة اللاعبين الأجانب وقيد المهاجم الجنبي الجديد المزمع انضمامه لصفوف الفريق الفيومي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف المقاصة.

ويضم المقاصة 5 لاعبين أجانب وهم شميلس بيكلي وباولن فوافي ومفتاح طقطق وخالد أوتشو وأحمد مرشوح ، من أجل قيد أحد اللاعبين بدلا منه في قائمة الفريق الفيومي الأجنبية، حيث لم يستقر الجهاز الفني على الاسم الذي سيتم رفعه ووضعه في قائمة الانتظار حتى الآن.