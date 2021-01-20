شكرا لقرائتكم خبر عن العملاق الكونغولي يزور اهرامات الجيزة بصحبة منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الاقامة والاعاشة بكاس العالم لكرة اليد ، رحلة سياحية لفريق الكونغو اليوم لزيارة الاهرام والتقاط الصور الذكرة في منطقة اهرام الجيزة ،

وقد ابدي العملاق الكونغولي مفومبى تييرى والوفد المرافق عن مدي سعادتة وانبهارا بالحضارة المصرية ووجهة الشكر لللجن المتطوع علي حسن الاستقبال والضيافه وكذلك اكد علي تقزيرة العميق للدولة المصرية لاتخاذها اجراءات احترازية علي اعلي مستوي واكد افتخارة الشخصي بمصر كونها دولة افريقية



العملاق الكونغولي لكرة اليد في الاهرامات



مفومبى تييرى



منتخب الكونغو لكرة اليد



منتخب الكونغو

من جانبه علق مفومبى تييرى، على مشاركته مع منتخب بلاده فى مونديال كرة اليد، الذى تنظمه مصر هذه الفترة، بعدما خطف الأضواء بسبب زيادة وزنه.

وقال مفومبى تييرى : أول مرة أشارك فى كأس العالم لكرة اليد ، ولم أتخيل أن يأتى هذا اليوم، وبلعب مع أوغندا منذ 2015".

وأضاف عملاق الكونغو: تابعت العديد من ردود الأفعال حول مشاركتى، وخاصة الحديث عن وزنى، فوزنى الحقيقى هو 135 كيلو جراما، وأشكر كل الناس التى تحدثت عنى، سواء انتقدتنى أو أشادت بى".

وأوضح مفومبى تييرى: "محدش طلب منى أنا أخس، ولكن أحاول التخسيس من أجلى نفسى وصحتى، وعمرى ما تخيلت أن ألعب كأس عالم، وأحاول أستمتع بكل لحظة أشارك فيها هنا والتى من الممكن أن لا تتكرر مرة أخرى".