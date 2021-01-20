شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح كهربا تعليمات خاصة في تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي جلسة خاصة مع محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها "الفولت العالي" خلال المباريات الأخيرة، من أجل تصحيحها خلال المباريات القادمة.

ومنح موسيماني تعليمات خاصة لكهربا بشأن تنفيذ بعض الجوانب الخططية ومعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها في التمركز والوقوع في الرقابة، كما منح موسيماني كهربا تعليمات بتنويع طرق لعبه في الاختراق من العمق ومن الأطراف وضرورة الاختراق دون الالتزام بمكان محدد داخل الملعب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد، وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة بعد غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأجريت قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، أمس بمقر ‏الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأسفرت عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل القطري في الدور الأول ‏يوم 4 فبراير المقبل، ويصعد الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وتأهل الأهلي إلى مونديال العالم للأندية بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في النهائي، الذي ‏أقيم في القاهرة أمام الزمالك.‏

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وكان الفريق قد حقق الفوز من ‏قبل بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.‏