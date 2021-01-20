شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد فى مواجهة الاتحاد الروسى بأولى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا بنظيره الاتحاد الروسى فى تمام السابعة مساءا بأول مواجهات الدور الرئيسى بعد التأهل من الدور الأول بـ 2 نقاط .

و يسعى المدير الفنى باروندو إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب و المسئولين بإتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

كما أن الحكم النرويجي أدار آخر مباراة للمنتخب السويدي أمام مقدونيا، وهو ما تعجب منه الجميع، بالإضافة لكون مدرب السويد نرويجيا وهو أمر كان لابد وضعه فى الاعتبار.

وأكد روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر أن الخسارة بهدف وحيد أمام السويد محبطة جدا للاعبين، خاصة فى ظل الشعور بالاقتراب من الفوز، و قال مدرب المنتخب إن خروج يحيى خالد للاصابة لبعض الوقت من المباراة تسبب فى تراجع خط الهجوم فى ذلك التوقيت، وأشار جارسيا إلى أن نقص خبرات الشباب فى المباراة فى ظل اعتماده على بناء فريق يمتلك عناصر الشباب كان سببا فى الإخفاق.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام التاسعة والنصف مساء مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.