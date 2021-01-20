شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم :الزمالك تعلم درس الأهلى ولن يفرط فى نقاط الدور الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك أن ناديه تعلم درس الموسم الماضى حينما فقد نقاط كثيرة فى الدور الأول للدوري دفعته فى النهاية لخسارة اللقب لصالح غريمه الأهلى، وقال أشرف قاسم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تعلمنا درس الموسم الماضى ولن نكرره، يهمنا النقاط الثلاث فى كل مباراة، الموسم الماضى فرطنا فى نقاط مؤثرة بالدور الأول وفى النهاية توج الاهلى باللقب".

وأكمل أشرف قاسم :" نخوض كل مباراة على حدى ويسعدنا تحقيق الأداء مع النتيجة ، ومن الممكن أن يرى مشجعو الزمالك فرجانى ساسى من بداية مباراة أسوان، الروتيشن يسير بصورة جيدة مع باتشيكو".

ويضيف المشرف على الكرة بالزمالك:"كل الفرق لديها طموحات ويجب على الزمالك جمع نقاط فى الدور الاول حتى يتمكن فى النهاية من التتويج بالدوري"

وعن التحكيم قال أشرف قاسم :" ليس هناك فرقة فى العالم لا تستفيد من التحكيم أو تعانى منه ، وبنسبة كبيرة راضى عن التحكيم المصرى وأتمنى مساندته فى الاسابيع المقبلة ، وأرفض فكرة الحكام الأجانب".

وعن كريم بامبو قال أشرف قاسم :" اللاعب مستمر مع الزمالك ولم يحدث شىء جديد حتى الان".

ويخوض فريق الزمالك مرانا اليوم دون راحة عقب الفوز امس علي الجونة بهدف نظيف واحتلال صدارة الدورى، حيث فضل باتشيكو عدم منح اللاعبين راحة في ظل ضغط المباريات.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 7 مباريات وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقي للفريقين مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع وهي مباراة القمة التي كان مفترض اقامتها في الجولة الرابعة من الدوري.