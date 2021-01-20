شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعتذر عن عدم تولى مسئولية تدريب حراس الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق ، حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى اعتذاره عن التواجد فى جهازه بمنصب مدرب حراس مرمى العجلات الحربية لظروف شخصية ، وكان حمادة صدقى قد فاتح السد العالى للتواجد فى جهازه التدريبى إلا أن الحضرى طلب مهلة للتفكير فى العرض وحسم بعض الأمور الشخصية المتعلقة به، وبالتالى سيقرر صدقى اختيار مدرب حراس مرمى جديد بالتشاور مع إدارة الانتاج خاصة فى ظل ارتباط الفريق بمباراة صعبة مع الطلائع الجمعة المقبلة.

طلب حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى من الجهاز الإدارى تنظيم مباراة ودية السبت المقبل عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبلة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك للتعرف على مستوى العناصر البديلة وتجهيزهم فنياً للمباريات المقبلة.

وعقد حمادة صدقى جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة مع بطولة الدوري لتدشين خطة انتشال الفريق من مراكز القاع بجدول المسابقة عن طريق التركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش، مشدداً على أن الالتزام والتألق فى التدريبات سيكون سلاح أى لاعب لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه ، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.

ويحتل الانتاج الحربى حالياً المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.