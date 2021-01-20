شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف للمثلوثي وشيكابالا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف علي هامش مران الفريق اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى.

وطلب باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائي حمزة المثلوثي وشيكابالا لحاجته لهما في المباريات المقبلة، حيث يضع باتشيكو الثنائي ضمن اهتماماته ويعتمد عليهما بصفة شبه منتظمة في المباريات الأخيرة.

ويخوض فريق الزمالك مرانا اليوم دون راحة عقب الفوز امس علي الجونة بهدف نظيف واحتلال صدارة الدورى، حيث فضل باتشيكو عدم منح اللاعبين راحة في ظل ضغط المباريات.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 7 مباريات وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقي للفريقين مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع وهي مباراة القمة التي كان مفترض اقامتها في الجولة الرابعة من الدوري.

من ناحية أخرى رفض المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك فكرة تسويقه عن طريق الزمالك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني مؤخرا لعدم اقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بامكانياته وقدرته علي قيادة هجوم الزمالك.

وكشف حميد أحداد للمقربين منه عن موافقته علي الرحيل عن الزمالك سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم، ولكنه يرغب في الحصول علي الاستغناء الخاص به واختيار وجهته المقبلة بناء علي رغبته الشخصية وليس رغبة الزمالك.

ومن المنتظر ان تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا مع حميد أحداد للاستقرار علي مصيره سواء بالرحيل وقبول بعض العروض التي سيقدمها الزمالك له.

وخرج المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما منحه الأخير أكثر من فرصة لقيادة هجوم الزمالك وتعويض غياب مصطفي محمد مهاجم الزمالك الأخير، الا ان أحداد فشل في اقناع الخواجة البرتغالي بمستواه ليصبح اللاعب بعيدا عن الحسابات الأولى لباتشيكو في المباريات المقبلة.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان البرتغالي جايمي باتشيكو رحب بفكرة تسويق حمدي أحداد والتعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر يكون قادرا علي قيادة هجوم الزمالك في ظل المنافسة هذا الموسم علي عدد من البطولات القوية، وكذلك بعد وقوع الزمالك في مجموعة صعبة بدورى أبطال أفريقيا والتي تضم كل من : مولودية الجزائر والترجي التونسي و تونجيت السنغالي.