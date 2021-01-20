شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: 3 صفقات شتوية على مائدة الإنتاج الحربى تنتظر قرار حمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن ناديه بصدد التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى ولكن بعد التشاور مع حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للفريق ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مررت بظروف صحية صعبة الفترة الاخيرة وابعدتنى عن الفريق ولكنى عدت وأحب توجيه الشكر لمختار مختار على الفترة التى قضاها معنا فلقد تعلمنا منه أشياء كثيرة ونتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة".

ويضيف خالد مهدى:" حمادة صدقى يحظى بثقة كبيرة من مسئولى الانتاج الحربى ، وأسوف استطلع رأيه بشأن الصفقات التى كنت تعاقدت معها قبل قدومه وكانت وفقاً لرؤية مختار مختار المدير الفنى السابق وعددها ثلاثة وفى حالة اعتراضه سوف نتراجع عن ضم هؤلاء اللاعبين ، ونبحث عن حارس مرمى للتعاقد معه ولكن مساحة الاختيار ضيقة".

وأكمل مدير الكرة بالانتاج الحربى :" الاندية الصاعدة سر قوة الدوري هذا الموسم ، تعودنا على صعود فرق حتى تهبط مرة أخرى بخلاف الموسم الحالى ، والاسابيع المقبلة سوف تشهد سخونة وإثارة كبيرة فى الدوري ، مباراة واحدة قادرة على تغيير وضع أى فريق بجدول المسابقة".

وتابع :" نتطلع للفوز على الطلائع بالمباراة المقبلة ونعلم أنه فريق كبير يمر بظروف صعبة مثلنا ويملك لاعبين كبار ولكن نريد الخروج من دوامة النتائج السيئة ، فلقد لعبنا مباريات جميلة وضاعت نتائجها مننا مثل بيراميدز والمقاولون العرب والاسماعيلى ونحتاج لإستعادة الثقة فقط".

وعقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة مع بطولة الدوري لتدشين خطة انتشال الفريق من مراكز القاع بجدول المسابقة عن طريق التركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش، مشدداً على أن الالتزام والتألق فى التدريبات سيكون سلاح أى لاعب لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه ، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.

ويحتل الانتاج الحربى حالياً المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.