شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك منتخب اليد إلى إستاد القاهرة لمواجهة الاتحاد الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحرك منتخب مصر لكرة اليد إلى صالة إستاد القاهرة فى تمام الساعة الخامسة إلى ثلث مساء اليوم استعدادا لمواجهة الإتحاد الروسى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مران فى الجيم يعقبه محاضرة بالفيديو فى الثانية عشر والنصف ظهرا، ثم تناول وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ظهرا، و بعد ذلك جلسة مشروبات فى الرابعة والثلث مساءً قبل التحرك إلى صالة استاد القاهرة.

ويسعى المدير الفنى لمنتخب مصر الأسباني باروندو جارسيا إلى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب و المسئولين بإتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للإتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

وأكد روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر أن الخسارة بهدف وحيد أمام السويد محبطة جدا للاعبين، خاصة فى ظل الشعور بالاقتراب من الفوز، وقال مدرب المنتخب إن خروج يحيى خالد للإصابة لبعض الوقت من المباراة تسبب فى تراجع خط الهجوم فى ذلك التوقيت، وأشار جارسيا إلى أن نقص خبرات الشباب فى المباراة فى ظل اعتماده على بناء فريق يمتلك عناصر الشباب كان سببا فى الإخفاق.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً