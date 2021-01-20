شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد وليد سليمان يحيى آمال صلاح محسن في التواجد بقائمة الأهلي المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب صلاح محسن لاعب الأهلي الحصول على فرصة التواجد في القائمة النهائية للفريق الأحمر، والتي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر مطلع فبراير القادم، وهي القائمة التي سيتم إرسالها بعد غد الجمعة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحدد الأهلي قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية على أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا ويتم إرسالها للفيفا بحد أقصى 22 يناير الجاري، حيث استقرت الإدارة على غالبية المراكز ولكن تبقى المفاضلة بين أكثر من لاعب.

وتسبب استبعاد وليد سليمان من القائمة بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في ارتفاع حظوظ صلاح محسن لحجز مكان في القائمة النهائية المسافرة إلى قطر، بعدما كانت تجرى مفاضلة بين ثلاثي الهجوم مروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن لاختيار اثنين منهما في التواجد بالقائمة النهائية، ولكن جاءت إصابة وليد لتجدد آمال اللاعب في إيجاد مكان بقائمة الأهلي المونديالية.

واستقر الجهاز الفني على غالبية الأسماء التي سيتم اصطحابها إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية وهم، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن .

ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر.