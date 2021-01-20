شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية وذكرى سعيدة عنوان الصدام الأول للأهلى أمام أندية قطر قبل لقاء الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية الأهلى في مواجهة عربية أمام الدحيل القطري ممثل البلد المنظم، في افتتاح مشواره في مونديال الأندية.

وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأهلي، الذي يلتقي فريق قطري والثانية التي يواجه فيها فريق عربي في مونديال الأندية، حيث تقابل مع اتحاد جدة السعودي في افتتاح مشاركاته بالبطولة عام 2005 حيث خسر وقتها بهدف محمد نور.

المواجهة الوحيدة التي جمعت الاهلى مع الأندية القطرية كانت في بطولة الأندية العربية أبطال الكئوس عام 1994 حينما واجه بطل مصر نظيره العربى القطرى في دور المجموعات بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 10 إلى 19 مارس 1995 ، وانتهى اللقاء، بفوز الأهلي، بثلاثية نظيفة، سجلها كل من أيمن شوقي ووليد صلاح الدين (هدفين).

وحسم الاهلى وقتها بطولة الأندية العربية أبطال الكئوس لصالحه في النهاية على حساب الشباب السعودي بهدف شهير لأحمد فيليكس.

أسفرت قرعة مونديال الأندية التي أجريت في العاصمة السويسرية زيوريخ، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع الدحيل القطري في الدور ربع النهائي من المسابقة، على أن يلتقى الفائز من مواجهة الفريقين مع بايرن ميونيخ بطل وروبا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويواجه الأهلى نادى الدحيل في خامس مواجهة لبطل إفريقيا مع فرق آسيا، حيث سبق وأن واجه 4 فرقا تاريخيًا في مشاركاته بمونديال الأندية، حيث يمتلك الأهلي سجلا غير جيد أمام فرق آسيا في البطولة، حيث في الأربع مواجهات خسر 3 وفاز في واحدة فقط.

وبدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، رحلة استكشاف فريق الدحيل القطري، منافسه في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، في المباراة التي ستجمعهما يوم 4 فبراير المقبل بقطر، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف المنافس.

وكلف موسيماني محللي الأداء في جهازه الفني بإعداد تقرير واف عن فريق الدحيل من أجل دراسته ومعرفة أبرز اللاعبين وأهم المفاتيح في صفوفه، والذي يضم عدد مميز من اللاعبين مثل المعز علي والبرازيليين ايدميلسون جونيور ودودو ويوسف المساكني ومحمد مونتاري والمغربي مهدي بن عطية وأخيرا الوافد خلال الميركاتو الشتوي الإيراني علي كريمي.