شكرا لقرائتكم خبر عن الألماني سيلفيو هاينفيتر يتصدر قائمة أفضل حراس مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق حراس المرمى بشكل ملفت للنظر، في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، حيث وصل متوسط كفاءة الإنقاذ بالنسبة لمختلف حراس المنتخبات المشاركة فى المونديال 38 %.

ويتصدر الألماني سيلفيو هاينفيتر قائمة أفضل الحراس حيث تصدى بنسبة 52 %، يليه حارس الاتحاد الروسي لكرة اليد ستانيسلاف تريتينكو الذي أنقذ 50 % من التسديدات التي واجهها ، والبرتغالي هومبيرتو جوميز البالغ من العمر 43 عاماً بنسبة 49 %، ولكن لا يوجد حارس أنقذ تسديدات أكثر من الإسباني جونزالو بيريز دي فارجاس 35 تصدي يليه المغربي ياسين إدريسي برصيد 30 تصدي ثم البولندي آدم موراوسكي برصيد 27 تصدي .

من ناحية أخرى، كشف مجدى أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصرعن إرتداء منتخب مصر الزى الأبيض أمام الاتحاد الروسى فى المواجهة المقرر لها السابعة مساء اليوم فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مران فى الجيم يعقبه محاضرة بالفيديو فى الثانية عشر والنصف ظهرا، ثم تناول وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ظهرا، و بعد ذلك جلسة مشروبات فى الرابعة والثلث مساءً قبل التحرك إلى صالة استاد القاهرة.

ويسعى المدير الفنى لمنتخب مصر الأسباني باروندو جارسيا إلى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب و المسئولين بإتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للإتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.