شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الألماني لكرة اليد يزور الاهرامات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الاقامة والاعاشة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في مصر حتي 31 يناير الجاري ، رحلة للمنتخب الألمانى لزيارة اهرامات الجيزة ، حيث عبر أعضاء المنتخب الالماني عن انبهارهم وسعادتهم لوجودهم في مصر وزيارة الاهرام ومشاهدة الحضارة المصرية .

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الالماني لكرة اليد سعادتة لوجوده بمصر وكذللك الاجراءات الاحترازية اللتي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ علي سلامة المشاركين في البطولة.



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من ناحية أخرى، كشف مجدى أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصرعن إرتداء منتخب مصر الزى الأبيض أمام الاتحاد الروسى فى المواجهة المقرر لها السابعة مساء اليوم فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مران فى الجيم يعقبه محاضرة بالفيديو فى الثانية عشر والنصف ظهرا، ثم تناول وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ظهرا، و بعد ذلك جلسة مشروبات فى الرابعة والثلث مساءً قبل التحرك إلى صالة استاد القاهرة.

ويسعى المدير الفنى لمنتخب مصر الأسباني باروندو جارسيا إلى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب و المسئولين بإتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للإتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.