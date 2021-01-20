شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض رحيل أحمد عيد وعبد السلام عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل الثنائي أحمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة أو البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبد السلام وأحمد عيد لاعبا الفريق علي سبيل الإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا أن وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا، حيث أكد باتشيكو لإدارة النادي أن أحمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم إمام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم إمام في أي مباراة، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد السلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا أو الإصابات والإيقافات.

من ناحية أخرى يخضع حمزة المثلوثي و محمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف ، وذلك استعدادا لمواجهة اسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى.

وطلب باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائي حمزة المثلوثي وشيكابالا لحاجته لهما في المباريات المقبلة، حيث يضع باتشيكو الثنائي ضمن اهتماماته ويعتمد عليهما بصفة شبه منتظمة في المباريات الأخيرة.