محمد شبانة يكشف تطورات عقوبة الشناوي وصفقات الزمالك على تليفزيون الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، كما يكشف كواليس استعدادات الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية وصفقات الزمالك المنتظرة.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن كافة القضايا التى تشغل الشارع الرياضى فى الوقت الحالى، بما فيها تداعيات أزمة إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى وإمكانية تخفيف العقوبة من 4 مباريات خلال جلسة اتحاد الكرة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.