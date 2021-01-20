شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام دور المجموعات بمونديال اليد.. المجر أقوى هجوم.. وسند هداف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الدور التمهيدى من بطوله العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي أسفرت عن العديد من المشاهد والأرقام التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، في السطور التالية:





كأس العالم لكرة اليدالمجموعة الأولى تأهلت المجر – المانيا – اورجواى

المجموعة الثانية تأهلت اسبانيا – بولندا – البرازيل

المجموعة الثالثة تأهلت كرواتيا – قطر – اليابان

المجموعة الرابعة تأهلت الدنمارك – الارجنتين – البحرين

المجموعة الخامسة تأهلت فرنسا – النرويج – سويسرا

المجموعة السادسة تأهلت البرتغال – ايسلندا – الجزائر

المجموعة السابعة السويد – مصر – مقدونيا

المجموعة الثامنة الاتحاد الروسى – سلوفينيا – بيلاروسيا





احصائيات سريعة عن الدور التمهيدى أقيمت 48 مباراه بدور المجموعات تم احراز 2625 هدف بواقع 54.6 هدف فى كل مباراة

أقوى خط هجوم فى البطوله حتى الان منتخب المجر أحرز 107 هدف من 153 تصويبه

الأعلى تصويبأ نحو المرمى منتخب كوريا صوب 160 تصويبه احرز 70 هدف

هداف بطولة العالم حتى الان Sander Sagosen لاعب النرويج احرز 30 هدف فى ثلاث لقاءات من 44 تصويبة نحو المرمى بنسبة 68% بمعدل 10 اهداف فى كل مباراة.

افضل أسيست حتى الآن Aurelien TCHITOMBI لاعب الكونغو حيث قام بصناعة 21 تمريرة حاسمة فى ثلاث لقاءات بمعدل 7 تمريرات حاسمة بكل مباراة.

افضل حارس حتى الآن من حيث التصديات لعدد الدقائق المشارك بها فى الثلاث لقائات Silvio Heinevetter

حارس مرمى منتخب المانيا الذى شارك فى 28 دقيقه خلال الثلاث لقائات تصدى الى 11 تصويبة من 21 تصويبة بنسبة تصدى 52%

اكثر اللاعبين مشاركه بدقائق اللعب MARZO Frankis لاعب الخط الخلفى للمنتخب القطرى حيث شارك فى 172 دقيقة من اصل 180 دقيقة لعب أحرز 25 هدف من اجمالى تصويبات 43 تصويبة.

تتبقى لنا ثلاث صالات سنتابع معها المتعة و القوة و الاثارة، صالة العاصمة الادارية التى تستضيف المجموعه الاولى "المجر – اسبانيا – المانيا – بولندا – البرازيل – اورجواى" ، صالة دكتور حسن مصطفى التى تستضيف المجموعه الثالثة "فرنسا – النرويج – البرتغال – البرازيل - سويسرا – الجزائر

صاله استاد القاهرة التى تستضيف المجموعة الثانية و الرابعة ، المجموعة الثانية تضم منتخبات "الدنمارك – كرواتيا – قطر – الارجنتين - اليابان – البحرين"، المجموعة الرابعة تضم منتخبات "مصر – السويد – الاتحاد الروسى – سلوفينيا – بيلاروسيا – تشيلى".





نجوم نتمنى ان نراها فى المرحلة الثانية و كانت غائبة عن المرحلة الأولى اسلام حسن لاعب منتخب مصر و صانع الألعاب سيكون اضافة قوية فى المباريات القادمة





احصائيات منتخب مصر أكثر اللاعبين المشاركين فى الثلاث لقاءات يحيى الدرع الذى شارك فى ثلاث لقاءات بمجموع دقائق 136 دقيقه احرز خلالها 10 اهداف من 12 تصويبة بنسبة 83%

اكثر اللاعبين تسجيلأ اللاعب محمد سند الذى احرز 17 هدف من 19 تصويبة بنسبة 89%

منتخب مصر احرز 96 هدف من اجمالى تصويبات 130 تصويبه بنسبه 74% ، ويتميز بالاختراقات حيث احرز 23 هدف من الاختراق و 19 هجمه سريعه و 17 هدف من الـ 6 امتار و15 هدف من تصويبات ال9 امتار و 14 هدف من الاجنحه