شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت وادى دجلة مع المصرى البورسعيدى قبل صدام برج العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بختام منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها المصري البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ترتيب وادى دجلة والمصرى البورسعيدى

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد عشرة نقاط بعدما لعب سبعة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى أربعة مباريات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

تاريخ مواجهات وادى دجلة والمصرى البورسعيدى

التقى المصرى البورسعيدى ووادى دجلة فى 15 مباراة قبل صدام الليلة ، فاز المصرى فى 9 مباريات بينما حقق دجلة انتصار وحيد وانتهت 5 مباريات بالتعادل ، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد سجلها أحمد ياسر وشيخ موركو ومفتاح طقطق فى اللقاء الذى أقيم 10 فبراير 2020 بالجولة السابعة عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 30 أكتوبر 2020 على ستاد برج العرب بالجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية المصرى اسلام عطية وأحمد جمعة وسجل هدف دجلة حسام الريالى.

بابافاسيلو يطالب اللاعبين باستعادة الانتصارات وماهر يفتش عن المربع الذهبى

ومن جانبه طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتخلص من مراكز قاع الجدول والتقدم في سباق مراكز المسابقة فيما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه عدم تقبله فكرة استمرار الخسائر بعدما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام الزمالك للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

التشكيل المتوقع لوادى دجلة امام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى مكون من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".