شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لإعادة صلاح ومروان لقائمة الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عودة الثنائي مروان محسن وصلاح محسن ثنائي الهجوم، أو أحدهما لقائمة الفريق الأحمر في مباراة المقاولون العرب غدا الخميس، وهي القائمة التي سيتم إعلانها عقب المران الختامي اليوم الأربعاء، بعد استبعادهما من قائمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة.
واستبعد موسيماني صلاح محسن من قائمة البنك الأهلي لأسباب فنية، بينما خرج مروان محسن من القائمة، رغم انتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة الماضية، وجاهزيته للمشاركة في المباريات، حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيز مروان بدنيا قبل السفر إلى قطر نهاية الشهر الجاري والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وعانى الأهلي من قلة الحلول الهجومية في مباراة البنك الأهلي، مع إصابة وليد سليمان في بداية المباراة ونزول والتر بواليا بدلا منه والذي لم يكن موفقا في هذه المباراة، ولم يكن لديه سوى تبديل هجومي وحيد وهو الدفع بمحمد شريف في مركز الهجوم.
وحسم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، موقفه من البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري، حيث أبلغ مسئولو النادي برغته النهائية فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما أخطر اللاعب إدارة الاهلي برغبته في الرحيل لاإنبي بدلاً من سموحة بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته فى الرحيل لناديه السابق إنبى الذى انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.
ولعب صلاح محسن مع سموحة الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم معه مستوى جيدا لكن اللاعب يرغب في الرحيل لأنبي وليس سموحة ، موضحاً أنه يشعر بالراحة في النادي البترولي عن السكندري رغم تقديره للأخير بشكل كبير.