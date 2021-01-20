شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لإعادة صلاح ومروان لقائمة الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عودة الثنائي مروان محسن وصلاح محسن ثنائي الهجوم، أو أحدهما لقائمة الفريق الأحمر في مباراة المقاولون العرب غدا الخميس، وهي القائمة التي سيتم إعلانها عقب المران الختامي اليوم الأربعاء، بعد استبعادهما من قائمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

واستبعد موسيماني صلاح محسن من قائمة البنك الأهلي لأسباب فنية، بينما خرج مروان محسن من القائمة، رغم انتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة الماضية، وجاهزيته للمشاركة في المباريات، حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيز مروان بدنيا قبل السفر إلى قطر نهاية الشهر الجاري والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعانى الأهلي من قلة الحلول الهجومية في مباراة البنك الأهلي، مع إصابة وليد سليمان في بداية المباراة ونزول والتر بواليا بدلا منه والذي لم يكن موفقا في هذه المباراة، ولم يكن لديه سوى تبديل هجومي وحيد وهو الدفع بمحمد شريف في مركز الهجوم.

وحسم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، موقفه من البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري، حيث أبلغ مسئولو النادي برغته النهائية فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما أخطر اللاعب إدارة الاهلي برغبته في الرحيل لاإنبي بدلاً من سموحة بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته فى الرحيل لناديه السابق إنبى الذى انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.

ولعب صلاح محسن مع سموحة الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم معه مستوى جيدا لكن اللاعب يرغب في الرحيل لأنبي وليس سموحة ، موضحاً أنه يشعر بالراحة في النادي البترولي عن السكندري رغم تقديره للأخير بشكل كبير.