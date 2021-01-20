شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم : الزمالك يسير في طريق الاستقرار الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أشرق قاسم المشرف علي الكرة بنادي الزمالك عن رضاه وسعادته بكل الخطوات التي يسير عليها الفريق في بطولة الدورى ودوري ابطال افريقيا، مؤكدا ان الجهاز الفني واللاعبين علي قدر المسئولية واثبتوا انهم قادرون علي العبور بالزمالك الي بر الأمان.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " : نسير بخطوات ثابتة في طريق الاستقرار وحل المشاكل التي كان يعاني منها الفريق وهو ما ظهرت نتائجه من خلال تصدر الفريق لجدول الدورى، مشددا علي ان الفترة الحالية الفريق يصب تركيزه علي جمع أكبر قدر من النقاط وعدم التفريط في أي نقطة وكذلك المنافسة علي لقب دورى ابطال افريقيا لاسعاد الجماهير.

وأضاف اشرف قاسم ان إدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز توفر كل الدعم المعنوي والمادي للفريق، ولا تبخل بأي جهد لصالح الفريق املا في اسعاد الجماهير ، كما اختتم برنس الكرة المصرية تصريحاته مؤكدا ان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو واللاعبون هم الأبطال الحقيقين لما تحملوه خلال الفترة الماضية من ضغوطات وشائعات كفيلة بهدم استقرار أي كيان ، مؤكدا ان جميع لاعبي الفريق ومن قبلهم الجهاز الفني والطبي وحتي عمال غرف الملابس لا يدخرون وقت وجهد لصالح الفريق.

من ناحية أخرى رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل احمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة او البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبد السلام واحمد عيد لاعبا الفريق علي سبيل الإعارة او البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا ان وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا ، حيث اكد باتشيكو لادارة النادي ان احمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم امام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم امام في أي مباراة، ونفس الامر بالنسبة لمحمد عبد السلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا او الإصابات والايقاف.