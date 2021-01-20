شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كاس العالم للاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى المقابل يلتقى أولسان هيونداى بطل دورى أبطال أسيا مع فريق تيجريس أونال بطل الكونكاكاف فى ربع النهائي، والفائز يواجه الفريق المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس بين سانتوس أوبالميراس من البرازيل.

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

فى المقابل تأهل فريق الدحيل القطرى إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية بعد إنسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى، لعدم قدرته على السفر إلى قطر فى ظل إجراءات الحجر الصحى التى تتطلبها السلطات فى بلاده، فى ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

مواعيد مباريات كاس العالم للاندية: دور ربع النهائي

4 فبراير.. تيجريس أونال المكسيكي × أولسان الكورى الجنوبى 4 عصرا على ملعب "أحمد بن على"

4 فبراير.. الأهلى × الدحيل القطرى 7.30 مساء على ملعب "المدينة التعليمية"

مباراة تحديد المركز الخامس

7 فبراير.. الخاسر من لقاء تيجريس أونال مع أولسان × الخاسر من مباراة الأهلى والدحيل 5 مساء على ملعب "أحمد بن على"

دور نصف النهائى

7 فبراير.. سانتوس أو بالميراس × الفائز من تيجريس وأولسان 8 مساء على ملعب "المدينة التعليمية"

8 فبراير.. بايرن ميونخ × الفائز من لقاء الأهلى والدحيل 8 مساء على ملعب "أحمد بن على"

مباراة تحديد المركز الثالث

يوم 11 فبراير على ملعب "المدينة التعليمية" فى تمام الساعة 5 مساء

المباراة النهائية

يوم 11 فبراير على ملعب "المدينة التعليمية" فى تمام الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية