شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يحسم مصير "الديفندر الكونغولى" فى ودية الإنتاج الحربى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى البت فى مصير الكونغولى مومو لاعب خط الوسط الذى يخضع للاختبار فى الفريق تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية السبت المقبل، حيث قرر صدقى إشراك اللاعب فى المباراة الودية المزمع إقامتها السبت والتى لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبلة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ووقع حمادة صدقى نجم الأهلى الأسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه ، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.

ويحتل الانتاج الحربى حالياً المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ووصف اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى رحيل مختار مختار نجم الاهلى الأسبق عن تدريب فريقه بمثابة وجع فى القلب، وقال أشرف عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبيرعبر إذاعة أون سبورت إف إم:" رحيل مختار مختارعن الانتاج وجع قلبى، علاقتى بيه قوية للغاية وأتوجه له بكل الشكروالحب والاحترام لإنسان خلوق محترم يراعى ربنا فى عمله، قضى معنا خمسة مواسم وكان فى منتهى الرقى".

ويضيف رئيس الانتاج الحربى :"مختار طلب الرحيل عن الانتاج منذ ثلاثة أسابيع ورفضت الأمروطالبته بالاستمرار ولكنه عاد ليطلب الرحيل مجدداً وأكد لنا أن هناك سوء توفيق يلازمه مع الفريق هذا الموسم والأفضل له وللنادى أن يرحل ويأتى مدرب جديد ووافقناعلى ذلك".

وأكمل أشرف عامر:" حمادة صدقى مدرب رائع وغنى عن التعريف وثقتنا فيه كبيرة للغاية، والأموراستقرت معه فلقد قاد المران وأجرى الفريق المسحة استعدادًا لمواجهة الطلائع الجمعة المقبلة".

وأردف رئيس الانتاج الحربى :"فى غضون ساعات قليلة سوف نحسم ملف مدرب حراس مرمى الانتاج الحربى هناك أكثرمن اسم مرشح لهذا المنصب، ويبقى عصام الحضرى اسم كبير له ثقله ولكننا سوف نحسم الأمر سريعاً".

وعن باسم مرسى قال أشرف عامر :" لم نتلقى أى عروض رسمية لضم اللاعب من الزمالك كلها مجرد اجتهادات إعلامية وعروض وكلاء لم ترتقى للصيغة الرسمية".