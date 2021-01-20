لاعب الدحيل: أتمنى أن يصل فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علي عفيف لاعب نادي الدحيل القطري، ترحيبه بتواجد الأهلي المصري في دولة قطر لخوض منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

وأشار عفيف في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أمنيته بتأهل فريقه أو الأهلي إلى ما وصفه بـ"أبعد نقطة" بمنافسات المونديال.

وقال عفيف: "نرحب بالأهلي في قطر، ستكون مباراة قوية وجميلة، أتمنى التوفيق لفريقي ولهم بالتأكيد لأنهم سيشرفوننا في بلادنا".

واختتم: "الخاسر سيكون خارج البطولة، لكن أتمنى أن يصل فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة في البطولة".

وسيلتقي الأهلي مع الدحيل في الرابع من فبراير المقبل في الدور الأول لكأس العالم للأندية، ليتأهل الفائز لملاقاة بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي.