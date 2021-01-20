مدرب الدحيل: مباراتنا مع الأهلي ستكون جميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد صبري لموشي المدير الفني لنادي الدحيل القطري، أن مباراة فريقه ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية ستكون صعبة وجميلة في آن واحد.

وأشار لموشي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس، إلى أن النادي الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمتلكون مهارات فنية رائعة.

وقال المدرب الفرنسي: "هي مواجهة قوية أمام فريق قوي جدًا، فاز بدوري أبطال أفريقيا ضد منافس مصري عنيد في نهائي مثير شهد ندية كبيرة".

وأكمل: "الأهلي لديه تشكيلة كبيرة من اللاعبين الذي يمتلكون مهارات فنية، لذا ستكون مباراة جميلة".

واختتم: "هي فرصة رائعة لمواجهة بطل أوروبا في الدور التالي، لكن يجب أن أركز أولًا على المباراة الأولى، ولدينا فرصة لتشريف الكرة القطرية".

وسيلتقي الأهلي مع الدحيل في الرابع من فبراير المقبل في الدور الأول لكأس العالم للأندية، ليتأهل الفائز لملاقاة بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي.