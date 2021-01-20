ريكاردو: إدارة الإسماعيلي غير جيدة.. عدم وجودهم هو الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

شن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي هجومًا كبيرًا على إدارة النادي، واصفًا الإدارة الحالية بأنها غير جيدة.

ويُعاني الدراويش في الموسم الجاري من دوري WE المصري، حيث أن الدراويش جمعوا فقط 6 نقاط بعد مرور 7 جولات من عمر البطولة بواقع انتصار واحد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وكانت إدارة الإسماعيلي قد أقالت المدرب البرازيلي مع بداية الموسم الجاري ليدخل الفريق في دوامة.

وأضاف ريكاردو من خلال تصريحات لبرنامج بي أون تايم: "إدارة الإسماعيلي غير محترفة، رئيس النادي لديه مجموعة من الناس غير جيدين، وهو يسمع لهم باستمرار، وهذا ما يجعله يقوم بتغيير كلامه بصفة مستمرة، لم أقابل رئيس النادي سوى مرتين، حديثه كان جيد لكن دائمًا ما كان يتيغير."

وأكمل: "طلبت عناصر لتدعيم الفريق، تمت الموافقة وبعد ذلك الكلام تغير، كما أنه كانت الإدارة دائمًا ما تضيف عناصر للجهاز الفني دون عملي ودون أن أكون في حاجة لهذه العناصر."

واختتم ريكاردو تصريحاته: "الحل في الإسماعيلي في الوقت الحالي هو عدم وجود هذا النوع من الإدارة."