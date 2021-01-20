هل ينتقل فرجاني ساسي للهلال السوداني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أنه لم يطلب التعاقد مع التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك.

وأضاف المدير الفني لفريق الهلال السوداني في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء، أنه لم يطلب التعاقد مع ساسي أو غيره من اللاعبين، مؤكدًا أن تركيزه على مشوار فريقه في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وارتبط فرجاني ساسي بالانتقال لصفوف الهلال نظرًا لانتهاء عقده في الصيف المقبل مما يحق له التوقيع والتفاوض بداية من يناير على أن يكون الانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم الحالي.

ويسعى نادي الزمالك إلى تجديد عقد ساسي نظرًا لاعتباره من العناصر الأساسية بعد قدومه من النصر السعودي قبل موسمين.

وتحدث المدير الفني الأسبق لفريق بريميرو دي أوجستو عن لاعب الأهلي الحالي جيرالدو، قائلاً :"جيرالدو وجد صعوبة مع الأهلي بسبب تواجد لاعبين كبار في الفريق".

واختتم مدرب الهلال حديثه عن مجموعة فريقه بدوري الأبطال :"الحلم هو تحقيق البطولة، لكن المجموعة صعبة وكل شيء وارد".

ويتواجد الهلال في ترتيب المجموعة الثانية مع كل من مازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.