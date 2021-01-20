مصدر لمصراوي: غضب بنشرقي في مباراة الجونة طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر مقرب من المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الزمالك، إن ماحدث في مباراة الزمالك أمام الجونة أمر طبيعي، مشددًا أنه لا يمكن أن نقول عليه مشكلة، إنه مثل الأمور العائلية.

وأبدى بنشرقي غضبًا بعد أن قام المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو باستبداله في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد سجله يوسف إبراهيم أوباما.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي: "الأمر طبيعي جدًا، بنشرقي كان غاضبًا لأنه لاعب جيد ويريد اللعب بشكل مستمر، هذا أمر طبيعي للاعب جيد."

وأكمل المصدر: "لا يمكن أن نقول على ماحدث أنه مشكلة من الأساس، الأمر انتهى بسرعة ولم يكن هناك أي أزمات، الأمر مثل تلك الأمور التي تحدث بين الأخوة والأباء في العائلة الواحدة وتحل بسرعة، لا يمكن حتى أن نقول أنها مشكلة."

فوز الزمالك في مباراة الثلاثاء جعل الفريق يتصدر جدول ترتيب دوري WE المصري برصيد 19 نقطة.