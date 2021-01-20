كيف تناولت صحف قطر مواجهة الأهلي والدحيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2020، عن مواجهة عربية في البداية من خلال مواجهة الأهلي نظيره الدحيل القطري في دور ربع النهائي.

الأهلي سيخوض البطولة باعتباره بطلاً لأفريقيا بالنسخة الماضية من نسخة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل سيشارك الدحيل باعتباره بطلاً للدوري القطري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابع من الشهر المقبل على أن يواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ بطل أوروبا خلال دور نصف النهائي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تعليقات الصحف القطرية على مواجهة الأهلي والدحيل:

"قمة عربية"

صدام عربي كان تشبيه صحيفة "الوطن" بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والدحيل بطل الدوري القطري، حيث ستقام المباراة في الرابع من الشهر المقبل ضمن مرحلة دور ربع النهائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيخوض مباراة نارية ومن العيار الثقيل من خلال مواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ.

الصحيفة لفتت أن رفاق النجم البولندي روبرت لفياندوفيسكي سيحاولوا الحصول على السداسية بعد التتويج بخمسة ألقاب في الموسم الماضي سواء كان الدوري أو الكأس والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

- "قرعة مثيرة"

سلطت صحيفة "الراية" على قرعة كأس العالم للأندية، قائلة إن القرعة كانت مثيرة حيث سيكون الترقب على البطولة نظرًا للقاء العربي بين الدحيل والأهلي.

وأضافت الصحيفة، أن الدحيل سيخوض قمة عربية واعدة بالإثارة في دور ربع النهائي من خلال مواجهة الأهلي.

وأكملت الصحيفة، أن بطل أوروبا بايرن ميونيخ سينتظر الفائز من اللقاء العربي في دور نصف النهائي.

- "صدام عربي"

قالت صحيفة "العرب"، إن نادي الدحيل بطل الدوري القطري سيكون في صدام عربي عندما يواجه الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

القرعة والتي أقيمت في مدينة "زيوريخ" السويسرية أسفرت عن مهمة صعبة للفريقين من خلال مواجهة الفائز نظيره بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

- "مواجهة عربية"

صحيفة "لوسيل" ذكرت أن الدحيل سيكون طريقه في مونديال الأندية خوض مواجهة عربية عندما يواجه الأهلي في الرابع من فبراير المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طريق الدحيل والأهلي سيكون صعب حيث سيلاقي الفائز من المواجهة العربية نظيره بايرن ميونيخ.