لاعب الأهلي السابق: الدحيل ليس مخيفًا.. ومواجهته مع الأهلي ستكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي السابق، أن مواجهة القلعة الحمراء مع الدحيل القطري في أولى لقاءات الفريقين بكأس العالم للأندية ليست بالصعبة.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مشكلة الأهلي الحالية هي عدم مشاركة لاعبي الفريق في كأس العالم للأندية من قبل.

وقال عبد الله: "كأس العالم للأندية -مالوش خضة-، اللاعبون يذهبون للاستمتاع، وأحيانًا كنا نشعر بالإنبهار بسبب الملاعب والتنظيم وما يحدث خلال البطولة".

وأكمل: "مانويل جوزيه شخصية يصعب فهمها، لا تعرف هل هو في حالة مزاجية جيدة أم في حالة عصبية، بالتأكيد هو أيضًا تعلم كثيرًا من أول مشاركة في المونديال".

وأضاف: "أول مشاركة كان الأمر صعب على الجميع وكنا نستكشف الموقف، جوزيه تعلم منها وكان الأمر مختلف في الثانية، وكذلك اللاعبون حصلوا على الخبرات المطلوبة".

وأردف: "مشكلة الأهلي الحالية هي أن أغلب اللاعبين لم يشاركوا في كأس العالم للأندية من قبل، رغم أنهم مميزين وكل خط في الفريق يتكون من لاعبين رائعين، ويمتلكون مدير فني مميز".

واختتم: "الدحيل ليس الفريق المخيف للأهلي بحكم متابعتي لهم بشكل جيد منذ فترة، لديهم تدعيمات جيدة ولكن إذا كان لاعبو الأهلي في حالتهم ستكون المواجهة سهلة".