الامارات | بالفيديو: بن شرقي يخلع قميص الزمالك.. والإدارة تدرس "عقوبة داخلية"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: بن شرقي يخلع قميص الزمالك.. والإدارة تدرس "عقوبة داخلية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك المصري غضب جماهير زملكاوية بعد خلعه قميص النادي أثناء خروجه من الملعب وتوجهه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس اعتراضاً على تبديله من قبل المدرب البرتغالي باتشيكو خلال مباراة الفريق أمام الجونة، الثلاثاء، في الدوري المصري والتي انتهت زملكاوية بهدف نظيف.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ كان بن شرقي يرفض الخروج من الملعب لولا تدخل قائد الفريق شيكابالا الذي ظل يقنعه في وسط الميدان قبل أن يستجيب ويحل مكانه المهاجم مصطفى محمد، الأمر الذي يكشف عن علاقة متوترة بين بن شرقي وباتشيكو.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن المشرف العام على نادي الزمالك، أشرف قاسم قوله: "يجب أن نتعامل مع الموقف بهدوء.. الأمر يعود للمدير الفني في تغييره، يجب أن نتذكر بن شرقي في أوقات كثيرة كان هو السبب الرئيس في الفوز بالكثير من المباريات للزمالك".

وأضاف قاسم: "يجب أن نعلم أن هناك مديرا فنيا موجودا هو الذي له الرؤية في تغييره، وسنحل تلك الأزمة ولن يتكرر هذا الموقف مرة أخرى".

وأكمل: "سنرى اللائحة ورؤية الجهاز الفني بالكامل، وسنجلس (اليوم الأربعاء) ونتحدث بكل راحة وهدوء، ونأخذ القرار المناسب، ولو هناك عقوبة فستكون داخلية".

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