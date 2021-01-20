شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد بالزي الأبيض أمام روسيا بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدى منتخب مصر لكرة اليد الزى الأبيض أمام روسيا في المواجهة المقرر لها السابعة مساء اليوم الاربعاء في أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مران في الجيم يعقبه محاضرة بالفيديو في الثانية عشر والنصف ظهرا، ثم تناول وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهرا، وبعد ذلك جلسة مشروبات في الرابعة والثلث مساءً قبل التحرك إلى صالة استاد القاهرة.

ويسعى المدير الفنى لمنتخب مصر الأسباني باروندو جارسيا إلى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التي سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 في ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب والمسئولين بإتحاد اليد من التحكيم في اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للإتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول «الاسكندنافية» التي تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.