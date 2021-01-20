شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من جوهر نبيل لمنتخب اليد قبل مواجهة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوهر نبيل، نجم منتخب مصر السابق في كرة اليد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى دور الـ8 بالمونديال.

وقال «نبيل»، في تصريحات إذاعية: «مباراة منتخب روسيا صعبة، ولكن بعد الهزيمة من السويد يجب الفوز في مباراتين والتعادل في أخرى لحسم التأهل والصعود».

وأضاف: «منتخب روسيا مميز بالتسديد، لذلك علينا تنظيم وإغلاق جميع الزوايا أمامه، كما أننا نمتلك حارسًا مميزًا، هو كريم هنداوي، صاحب الإمكانيات الرائعة، والذي يُعتبر من أفضل حراس العالم».

وتابع: «علينا أيضًا الاعتماد على الهجمات الخاطفة، واستغلال الفرص لتكون لنا الأفضلية في التقدم، ومن ثَمَّ النتيجة».

وأوضح: «بالفعل هناك أزمة في الشوط الثاني يتعرض لها منتخب مصر، من خلال تراجع الأداء، ولكن من الممكن حلها عبر الدفع بعناصر الخبرة خلال عملية التدوير، وأيضًا رفع مستوى اللياقة البدنية».

يُذكر أن مجموعة مصر في الدور الرئيسي للمونديال تضم روسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا.