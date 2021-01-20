شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية سوبر على «الشارقة الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل قناة الشارقة الرياضية تقديم التغطيات الخاصة لمختلف الاحداث الرياضية في الدولة، وسيكون لها تغطية خاصة وحصرية ومميزة لكأس سوبر الخليج العربي عبر حزمة دسمة من البرامج اليومية بدأت، أمس الثلاثاء، وتنتهي يوم السبت القادم، والبداية ستكون مع برنامج ملاعبنا الذي يبث من مواقع سياحية مختلفة في إمارة الشارقة ومختلف مُدنها كنوع من الترويج السياحي الرياضي لمبادرة أجمل شتاء في العالم، ويطل«ملاعبنا» على مشاهديه في الساعة التاسعة والنصف وعلى مدار أيامه يستضيف نخبة من أبرز اللاعبين القدامى والنقاد ويخصص فقرات حصرية ومقابلات خاصة مع اللاعبين والجماهير في مختلف المدن والأماكن السياحية في الإمارة الباسمة.

وقامت القناة أيضاً بإنتاج سلسلة من الوثائقيات المميزة عن طرفي نهائي كأس سوبر الخليج العربي بعنوان ذاكرة السوبر يبث في الساعة العاشرة والنصف مساء، بدوره برنامج«لقاء خاص» مع المذيع أحمد سلطان يستضيف أبرز المدربين المواطنين في الساحة الكروية حالياً مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري والمدرب القدير مهدي علي ويبث البرنامج في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء.

بدوره يوفر برنامج «من الإمارات» تغطيات ولقاءات يومية من مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة واستطلاع لأراء الجماهير قبل قمة السوبر بالاضافة إلى فقرات ابداعية وفواصل مميزة ولقاءات مع نخبة المحللين واللاعبين السابقين لكلا الفريقين،وتم تخصيص يومي الخميس والجمعة في بث متواصل يتخطى ال 12 ساعة ببرامج متنوعة مضمون محتواها يسلط الضوء على سوبر الخليج العربي من جميع جوانبه وكواليسه، برنامج «الخط الرياضي» هو الآخر يفتح المجال للجماهير للمشاركة والتواصل ويبث بحلقة خاصة يوم الجمعة تتزامن مع قمة الملك والفرسان.

ليلة السوبر والاستوديو المصاحب يشهد تغطية غير مسبوقة بشبكة من المراسلين وبثاً لن يتوقف إلا في منتصف الليل.