شكرا لقرائتكم خبر عن نواف مبارك: مواجهة الشارقة وشباب الأهلي متكافئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد نواف مبارك لاعب نادي الشارقة وشباب الأهلي سابقاً والمدرب الحالي أن مباراة كأس السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي الجمعة على استاد آل مكتوم، ستكون بين فريقين كبيرين، وفي أفضل حضور بدني وفني حالياً.

قال نواف: «يسعدني كلاعب سابق ومدرب حالي أن أرى المدربين المواطنين الكبيرين عبدالعزيز العنبري ومهدي علي على رأس الإدارة الفنية في لقاء السوبر، وعن المباراة أرى أن الحظوظ متساوية والكفة أيضاً متساوية، ففي حراسة المرمى ماجد ناصر قاد شباب الأهلي للفوز في آخر مباراة وكان مؤثراً في النتيجة وكذلك الحال بالنسبة لعادل الحوسني الذي يكتسب مزيداً من الثقة، وفي خط الدفاع شاهدنا شاهين عبدالرحمن ووليد عباس في قلب الدفاع في آخر مباراة للمنتخب، وعند الشارقة يوجد إيجور وشوكوروف وسيف راشد وراموس ولوان وويلتون، وفي شباب الأهلي كارتابيا وعزيزون ومحمد جمعة وسيف راشد وإيجور جيسوس.

وأوضح أن ترتيب شباب الأهلي في الدوري لا يعبر عن المستوى الحقيقي للفريق الذي مر بتخبطات في بداية الموسم لكنه تحسن في المباريات الأخيرة.

وتابع: ترتيب شباب الأهلي يعد خادعاً للجميع؛ لكنه تحسن في المباريات الأخيرة لأنه فريق يمتلك عناصر مميزة وأوراقاً رابحة على مستوى المواطنين والأجانب تستطيع إحداث الفارق والإضافة في أي وقت وشاهدنا ذلك على أرض الواقع في مباراة النصر فقد كانت كل الترشيحات والتوقعات تتجه نحو النصر ولكن الكلمة المسموعة والأفضلية في الملعب كانت لفرقة الفرسان التي تعد رقماً صعباً وستكون أصعب في الدوري بالدور الثاني حسب ما نشاهده من تطور تكتيكي فضلاً عن تميز الفريق بدكة بدلاء قوية.

وتحدث نواف عن فريق الشارقة، وقال: الشارقة مصدر قوته في الاستراتيجية التي ظل يلعب بها على مدى 3 سنوات ويسير عليها بخطوات ثابتة وفي الثقة المتبادلة بين المدرب عبدالعزيز العنبري واللاعبين التي ولدها الاستقرار الذي يعيشه الفريق الذي يتميز بأنه يعرف ماذا يريد من كل مباراة بغض النظر عن عدم استقرار المستوى، كما أن الشارقة يمتلك عناصر قوية مثل شوكوروف وإيجور وويلتون ولكنه يفقد كايو في هذه المباراة بالتحديد كلاعب صاحب خبرة ولاعب مواعيد كبيرة، فضلاً عن ذلك يتميز الشارقة بالأفضلية في الحلول الفردية للاعبيه.

وأوضح نواف: في السوبر السابق التقى الفريقان في نفس الظروف، وسيطر التعادل وفاز الشارقة بالترجيحية.