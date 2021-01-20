شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و75 ألف درهم جوائز يوم شادويل في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر عن تفاصيل سباق «زعبيل» الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، ويعد السابع في روزنامة سباقات موسم جبل علي، ويحمل اسم يوم شادويل، نظراً لأن إسطبلات شادويل وديرنزتاون وشادويل فارم تتولى رعاية السباق كاملاً بأشواطه السبعة، وقد رصدت له مجموع جوائز يبلغ مليوناً و75 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبدالله الأنصاري ومسعود محمد وتوفيق الداعوق، وحضره عن بعد عدد من المدربين والإعلاميين.

وزف ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بشرى سعيدة؛ حيث أكد أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يتعافى بشكل كبير، متمنياً له دوام الصحة والسلامة، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لجهود سموه بأن يكون المضمار آمناً وحاضناً لأقوى السباقات، كما وجه الشكر إلى المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وطاقم العمل، مؤكداً أن تألق المضمار العائلي يوضح بكافة الجهود المبذولة لتكون سباقاته على أعلى مستوى.

وكشف ميرزا الصايغ، عن خبر تاريخي لعشاق الخيول العربية الأصيلة؛ حيث أكد أنه تلقى خطاباً رسمياً من مضمار رويال آسكوت البريطاني العريق يفيد بأن المهرجان الكبير الذي يتم تنظيمه خلال شهر يونيو من كل عام سيزيد عدد أشواطه اليومية لتصل إلى 7 أشواط، من بينها سباقاً تم تخصيصه للخيول العربية الأصيلة.

وقال الصايغ: «هذا الخبر السعيد يعد طفرة كبيرة في سبيل تألق وتطوير وشهرة الحصان العربي، وتقف وراءه جهود كبيرة للغاية من دولة الإمارات وأصحاب السمو الشيوخ الذين سعوا لهذا الوقت منذ فترة، ولعله نتيجة لجهد كبير ومثابرة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولجنة سباقات سموه التي عملت بجدية حتى نصل إلى هذه المرحلة، من أبرز جهودها تنظيم سباقات الخيول العربية في مختلف دول أوروبا كالسويد وهولندا وفرنسا وأسكتلندا وبريطانيا وغيرها».

وأكد ميرزا الصايغ، أن رعاية شادويل للسباق تعبر عن العلاقة الاستراتيجية الوثيقة مع إدارة جبل علي، مشدداً على أن هذه الرعاية متواصلة وهي جزء لا يتجزأ من العلاقة الوطيدة التي تجمع بين شادويل والمضمار الأصفر.

وأعرب الصايغ، عن أمنياته بعودة الجمهور في القريب العاجل، خاصة أن مكانة المضمار كبيرة في نفوس الجميع، فهو المضمار العائلي الذي يدخل الفرحة والسعادة في نفوس جماهيره؛ حيث يعتبرون أيقونة السباقات وفخرها، وهي علاقة أزلية تعكس الحب والتقدير بين الجانبين.

كما تقدم الصايغ، بأحر التعازي لجميع محبي وملاك الخيل في السعودية والعالم، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، مؤكداً أنه كان من أعرق ملاك الخيل في العالم وعرف كممثل بارز للسعودية في أغلى المسابقات العالمية.

ومن جانبه تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعاية سموه الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر؛ حيث ترعى إسطبلات سموه يوم الجمعة القادم أشواط السباق ومن ضمنها إحدى البطولات الثلاث الرئيسية التي تقام على أرض مضمار جبل علي وهي بطولة «جبل علي للميل» ل«الفئة الثالثة» التي يتطلع كافة الملاك والمدربين والفرسان للفوز بها.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني، بالشكر الجزيل لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على جهوده المقدرة ما أثمر العديد من الفوائد لكلا الطرفين وزاد من ثقل المضمار العائلي بين المضامير المحلية والعالمية.

وتقدم المهندس شريف الحلواني في ختام حديثه، بالشكر إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل التي كانت وما زالت معنا دائماً في سبيل تطوير السباقات بالمضمار الأصفر والوصول إلى كل ما يطلبه الملاك والمدربون والفرسان ما كان له أكبر الأثر في إثراء سباقات الخيل بمضمار جبل علي، مقدماً الشكر أيضاً إلى وسائل الإعلام في الدولة.

ومن جانبه، أشاد ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بالجهود التي قامت بها فرق العمل بقيادة المهندس شريف الحلواني، وأوضح أن الخيول المسجلة للمشاركة بلغت 113 خيلاً تأكد منها مشاركة 77 خيلاً وجميعها تبحث عن الفوز بالجوائز الكبيرة البالغ قدرها مليوناً و75 ألف درهم.

الأنصاري يوضح آلية السحب على السيارة

أعلن عبدالله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن اكتمال كل الاستعدادات لمسابقة قرعة السحب على السيارة الأولى، والتي تحظى بدعم ورعاية شادويل، وأوضح الأنصاري أن القرعة موجهة للإعلاميين فقط، حيث يشترط على من يشارك بها أن يكون حاملاً لأي صفة إعلامية، وأن يكون ممن يتولون تغطية سباقات مضمار جبل علي فقط.

كما أوضح الأنصاري أن اللجنة ستقوم بتنظيم سحبين آخرين في السباقات المقبلة، ولن يكون مسموحاً للفائز في القرعة الأولى المشاركة في السحوبات المقبلة.