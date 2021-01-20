شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ماكريجور إلى حلبة ياس للقاء بورييه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» يوم الأحد المقبل مع الليلة الثالثة والأخيرة لبطولة «يو إف سي 257»، بمباراة بورييه ضد ماكريجور على صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي.

وسوف يكون عشاق الفنون القتالية المختلطة في العالم على الموعد مع نزال من العيار الثقيل بين النجمين الإيرلندي كونور ماكريجور وداستين بورييه.

ومنذ نزالهما السابق في فئة وزن الريشة الذي أقيم عام 2014، تحول بورييه إلى فئة الوزن الخفيف، حيث تغلّب على عدد كبير من المقاتلين أبرزهم جاستن جايثجي وماكس هولواي، وحاز اللقب المؤقت عن فئة الوزن الخفيف، فيما واصل ماكريجور، المقاتل المخضرم في بطولات يو إف سي، تقديم عروضه القوية التي توجت مؤخراً بالفوز على دونالد سيروني خلال 40 ثانية فقط.

ووصل ماكريجور إلى جزيرة ياس وسط ترقب الجميع لموقعته مع بورييه قادماً من أحد مراكز التدريب بالدولة الذي قضى فيه أيامه الماضية للدخول في أعلى معدلات التركيز، من أجل الوفاء بوعوده والفوز على بورييه في أول دقيقة من النزال.