شكرا لقرائتكم خبر عن والد ألابا ينفي انتقاله إلى ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى والد الظهير الدولي النمساوي دافيد ألابا، ما تناولته وسائل الإعلام عن توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد جورج ألابا الذي يتولى مهمة إدارة شؤون نجله، في تصريح للقناة التلفزيونية الرياضية الألمانية «سبورت1» أنه «لم يُتخذ أي قرار حتى الآن ودافيد لم يوقع بعد مع ريال مدريد».

وكشف «إلى جانب ريال، هناك أيضاً أندية أخرى مهتمة، وما يهمه الآن أن يكون مركزاً تماماً على أدائه مع بايرن».

ويأتي تصريح والد ألابا رداً على ما ذكرته صحيفة «ماركا»عن توصل اللاعب النمساوي إلى اتفاق مبدئي مع ريال للانتقال إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 11 مليون يورو.

وحتى أن الصحيفة أفادت بأن اللاعب أجرى الفحص الطبي الروتيني «بوجود طبيب من ريال».

وفي مؤتمره الصحفي عشية لقاء ألكويانو من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا اليوم الأربعاء، رفض المدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان الحديث عما يشاع بشأن ألابا، مضيفاً «إنه ليس من لاعبي فريقي، وكمدرب أنا هنا للحديث حصراً عن المباراة».