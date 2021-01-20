شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رضيعة الدقهلية: الأمن ألقى القبض على زوجى بعد تعذيبه طفلته بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت آمال البسيونى، والدة الرضيعة ضحية تعذيب والدها بمحافظة الدقهلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لطفلته وتعريتها وسط الشارع، ومحاولته حرقها.

وأضافت الزوجة لـ"الخليج 365"، أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة بنزع ملابسها وسط الشارع فى البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة، مشيرة إلى أن سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة محاولة حرق الطفلة فى محافظة الدقهلية، حيث تم عمل بلاغ للنائب العام.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة لـ"الخليج 365"، إن الطفلة تدعى "سيدة" تبلغ من العمر عامين والأم اسمها آمال، والأب يدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، اثر خلافات بينهما بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف علي مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها، مشيرة إلى أنه يتم تلقى البلاغات، من خلال الخط الساخن 16000 .

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها بأحد الشوراع رغم برودة الطقس، حيث تركها تحبو في الشارع عارية تمامًا، في تجاهل تام لتوسلات المارة.