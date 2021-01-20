شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى يؤكد تصدر مصر الدول الأكثر أمنا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمني، إن مصر أصبحت تحتل مراكز متقدمة في تحقيق الأمن، وأن المجموعات الدولية ومراكز المتابعة الأمنية تقيس درجة الأمان بعدة أمور، أبزرها الضربات الاستباقية، وشعور المواطن بالأمن أثناء سيره في الشوارع ليلا، وانخفاض معدلات الجريمة في كافة الجرائم.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أننا ونحن نحتفل بعيد الشرطة لابد أن نشيد بالدور الإيجابي للشرطة المصرية خلال فترة انتشار وباء كورونا، في إدارة وتسير ومتابعة تنفيذ قرارات حظر التجوال خلال الأشهر الأولى للوباء، واستطاعت الشرطة أن تكون العون والسند في العديد من الحالات، لا سيما اصطحاب سيارات الأكسجين لعدد من المستشفيات بسبب الشبورة، وتوفير المناخ الأمن لعمل الأطقم الطبية، وتأمين خطوط السير والمستلزمات الطبية وضمان وصولها في الوقت المناسب.