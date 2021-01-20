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الرئيس السيسى يوجه كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوي الثنائي مع مصر، وأيضاً لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية علي المستوي الدولى تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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