شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تطالب المسافرين إلى الأردن بضرورة إجراء تحليل PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة مصر للطيران المسافرين إلى الأردن، بضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية من أحد المراكز الصحية المعتمدة فى مصر بحد أقصى خلال 72 ساعة قبل إقلاع الرحلة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ضرورة توفير وثيقة تأمين تغطى الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تحميل تطبيق "Aman – أمان" لمتابعة الحالة الصحية للمسافرين إلى دولة الأردن قبل السفر.

وأكدت مصر للطيران فى بيان صحفى صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجراء تحليل إضافى للمسافرين إلي الأردن للكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى الوصول، مقابل قيمة إضافية يتم تحصيلها من كل راكب قبل صعود الطائرة، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة الأردن، ويُستثنى من هذا القرار الأطفال دون الخمس سنوات أو الركاب الحاملين QR الخاص بمنصة السفر إلى دولة الأردن.