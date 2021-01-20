شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية تكشف خطة مواجهة كورونا بين المرضى النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تلقى 519 ألفا و506 مواطنين الخدمة الصحية النفسية بمستشفيات الأمانة بالجمهورية من يناير 2020 وحتى ديسمبر الماضي.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، في حوار لـ"الخليج 365" أنه تم حجز 7588 مريضا نفسيا بالأقسام الداخلية و3610 مرضى إدمان بقسم الإدمان، كما تردد على العيادات 42487 طفلا و23547 مراهقا، وتابعت: إن المترددين على عيادات المسنين هم 11268 مسنا، ليبلغ الإجمالي الخاص بعدد المرضى 464066 مريضا نفسيا بالعيادات الخارجية و111894 مريض إدمان.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه جرى الانتهاء من إنشاء مستشفى سوهاج للصحة النفسية، كما تم افتتاح أقسام 30 أ و30 ب بوحدة الرجال المطور بمستشفى العباسية للصحة النفسية، كما جرى افتتاح قسم 29 بوحدة السيدات بمستشفى العباسية للصحة النفسية بعد التطوير الشامل، بالإضافة إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال التطوير بوحدة الأطفال بيت الشمس بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

وحول خطة الدعم النفسي أثناء جائحة كورونا والتي شملت 3 فئات، وهم الفريق الطبي والمرضى والمجتمع بشكل عام، قالت الدكتورة منن عبد المقصود: إنه جرى توفير خدمة التقييم النفسي داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات، ومناظرة 705 مرضى من المستشفيات من قبل أطباء نفسيين متخصصين تحت إشراف مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.