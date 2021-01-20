شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى اليوم.. والصغرى بالعاصمة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.