شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس الليبية فى انفجار مخزن للذخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر ليبية مصرع قائد الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب طرابلس العميد أحمد أيوب وقائد الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح نتيجة الحريق الذي اندلع جراء انفجار مخزن الذخيرة.

ودفعت هيئة السلامة الوطنية الليبية بفرقها للمساندة في إطفاء الحريق الذي شب جراء انفجار مخزن للذخيرة.

وفي سياق آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى على مقترح آلية اختيار السلطة التنفذية الجديدة الذى اقترحته اللجنة الاستشارية، موضحة أنه نال 73% من الأصوات وأنه تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.

وأوضحت البعثة في بيان لها أنه بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 16 يناير، أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم أمس الاثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمائة من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأشادت البعثة بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين شاركوا في عملية التصويت لالتزامهم بالحوار الليبي-الليبي الذي يسرته الأمم المتحدة، ولتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مرحبة بعملية التصويت: "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر، وأمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، إن هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021."

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، والتي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريبًا. وسوف تتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.