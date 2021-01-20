بالمواعيد والنظام.. انطلاق "المرحلة الأقوى" لبطولة العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

انتهت منذ ساعات قليلة ماضية مباريات الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد، لتبدأ مرحلة الدور الرئيسي انطلاقًا من اليوم، الأربعاء، والتي ستؤهل المنتخبات المشاركة إلى دور الثمانية.

الدور الرئيسي للبطولة يتكون من أربعة مجموعات تتكون كل واحدة من ستة منتخبات، بعكس الدور الأول الذي تكون من ثمان مجموعات تتكون كل واحدة من أربع منتخبات.

وانضمنت المنتخبات المتأهلة من كل مجموعة بالدور الأول إلى الفرق المتأهلة من المجموعة التالية لها مباشرةً، بواقع الأولى مع الثانية، الثالثة مع الرابعة، الخامسة مع السادسة والسابعة مع الثامنة.

وتأهل كل منتخب إلى الدور الرئيسي بالنقاط والأهداف التي حصل عليها من الفرق التي تأهلت معه من مجموعته، حيث لن تكون هناك مواجهات جديدة بينهم مرة أخرى، على أن يخوض كلًا منهم ثلاث مباريات مع الفرق المنضمة إليه من المجموعة الأخرى فقط.

وسيتأهل فريقان فقط من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى دور الثمانية ليتحول نظام البطولة وقتها إلى "خروج المهزوم"، على أن يتم ترتيب الفرق الأخرى من 9 إلى 24.

وبالتالي فإن موقف وترتيب المجموعات الأربع الجديدة في الدور الرئيسي أصبح كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى:

1- المجر برصيد 4 نقاط (فارق أهداف +27)

2- إسبانيا برصيد 3 نقاط (فارق أهداف +1)

3- ألمانيا برصيد نقطتين (فارق أهداف +28)

4- بولندا برصيد نقطتين (فارق أهداف +9)

5- البرازيل برصيد نقطة واحدة (فارق أهداف -10)

6- أوروجواي بدون رصيد (فارق أهداف -55)

مباريات المجموعة الأولى:

يوم 21 يناير:

- أوروجواي وبولندا.

- المجر والبرازيل.

- ألمانيا وإسبانيا.

يوم 23 يناير:

- أوروجواي وإسبانيا.

- بولندا والمجر.

- ألمانيا والبرازيل.

يوم 25 يناير:

- البرازيل وأوروجواي.

- إسبانيا والمجر.

- بولندا وألمانيا.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- الدنمارك برصيد 4 نقاط (فارق أهداف +25)

2- كرواتيا برصيد 3 نقاط (فارق أهداف +2)

3- قطر برصيد نقطتين (فارق أهداف صفر)

4- الأرجنتين برصيد نقطتين (فارق أهداف -8)

5- اليابان برصيد نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

6- البحرين بدون رصيد (فارق أهداف -17)

مباريات المجموعة الثانية:

يوم 21 يناير:

- اليابان والأرجنتين.

- كرواتيا والبحرين.

- الدنمارك وقطر.

يوم 23 يناير:

- الأرجنتين وكرواتيا.

- اليابان والدنمارك.

- قطر والبحرين.

يوم 25 يناير:

- البحرين واليابان.

- الأرجنتين وقطر.

- الدنمارك وكرواتيا.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- البرتغال برصيد 4 نقاط (فارق أهداف +9)

2- فرنسا برصيد 4 نقاط (فارق أهداف +5)

3- أيسلندا برصيد نقطتين (فارق أهداف +13)

4- النرويج برصيد نقطتين (فارق أهداف +2)

5- سويسرا بدون رصيد (فارق أهداف -7)

6- الجزائر بدون رصيد (فارق أهداف -22)

مباريات المجموعة الثالثة:

يوم 20 يناير:

- سويسرا وأيسلندا.

- فرنسا والجزائر.

- البرتغال والنرويج.

يوم 22 يناير:

- سويسرا والبرتغال.

- أيسلندا وفرنسا.

- الجزائر والنرويج.

يوم 24 يناير:

- الجزائر وسويسرا.

- أيسلندا والنرويج.

- البرتغال وفرنسا.

ترتيب المجموعة الرابعة:

1- السويد برصيد 4 نقاط (فارق أهداف +13)

2- روسيا برصيد 3 نقاط (فارق أهداف +6)

3- مصر برصيد نقطتين (فارق أهداف +18)

4- سلوفينيا برصيد نقطتين (فارق أهداف -2)

5- بيلاروسيا برصيد نقطة واحدة (فارق أهداف -4)

6- مقدونيا بدون رصيد (فارق أهداف -31)

مباريات المجموعة الرابعة:

يوم 20 يناير:

- مقدونيا وسلوفينيا.

- مصر وروسيا.

- السويد وبيلاروسيا.

يوم 22 يناير:

- مقدونيا وروسيا.

- مصر وبيلاروسيا.

- سلوفينيا والسويد.

يوم 24 يناير:

- بيلاروسيا ومقدونيا.

- سلوفينيا ومصر.

- روسيا والسويد.