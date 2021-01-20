منافس الزمالك.. الترجي يقترب من صفقة هجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الترجي التونسي دخل في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإيفواري ويليام توجوي لاعب فريق ميشلان البلجيكي.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن صاحب الـ24 عامًا دخل في مفاوضات متقدمة مع الترجي من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي الترجي إلى تدعيم الجانب الهجومي في ظل انخفاض مستوى طه ياسين الخنيسي والذي أصبح خارج حسابات المدرب معين الشعباني.

وأفادت الصحيفة التونسية، أن الجزائري عبد الرحمن مزيان أصبح على اعتاب مغادرة قلعة "الدم والذهب" في الميركاتو الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري عبّر عن رغبته في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الحصول على خدماته بصورة نهائية.

وكان نادي الترجي أعلن مؤخرًا استعادة أنيس البدري مرة أخرى بعد تجربة قصيرة في الملاعب السعودية عندما لعب في صفوف اتحاد جدة.

ويُعد فريق الترجي منافس الزمالك في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الفريقين في المجموعة الرابعة مع كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.