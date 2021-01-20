بالأرقام.. مصر بين الأفضل هجوميا خلال الدور التمهيدي بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أسدل الستار أمس على مباريات الدور التمهيدي لمنافسات النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، المقامة على أرض الكنانة خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي للبطولة، 46 مباراة ، بالإضافة إلى وجود مباراتين لم يتم اقامتهم نظرا لتفشي فيروس كورونا في صفوف فريق كاب فيردي، الذي خسر إعتباريا أمام المانيا 0-10، قبل أن يتقدم بإعتذار عن عدم إكمال البطولة، ليقبل الاتحاد الدولي لكرة اليد طلبه، مع معاملته كمنسحب واعتباره مهزوما في كل المباريات بدء من مباراة أوروجواي مرورا بمباريات كأس الرئيس.

ويلقي يلاكورة الضوء على أبرز الأرقام خلال الدور التمهيدي.

خمس فرق حققوا العلامة الكاملة بجمعهم 6 نقاط من 6 وهم المجر والدنمارك وفرنسا والبرتغال والسويد.

هناك 7 فرق لم تستطيع حصد أي نقاط خلال الدور التمهيدي وهم كاب فيردي وأنجولا و الكونغو الديمقراطية، والنمسا والمغرب وتشيلى، وكوريا الجنوبية.

تم تسجيل 2625 هدفا خلال الـ48 مباراة، من بينهما 20 هدفا اعتباريا بواقع 10 لألمانيا ومثلهم لمنتخب أوروجواي.

يعد منتخب المجر أكثر الفرق تهديفيا خلال الدور التمهيدي بواقع 107 هدف، يليه منتخب سلوفينيا بواقع 105 هدف، ثم منتخب الدنمارك كثالث أقوى الفرق تهديفيا بواقع 104. هدف.

يعد منتخب كاب فيردي أقل الفرق تهديفا بواقع 27 هدف، ونظرا لعدم إستكماله البطولة، فمنتخب أوروجواي يعد أضعف الفرق تهديفيا بواقع 42 هدف في 3 مباريات منهم 10 أهداف اعتبارية.

تم إحتساب 341 رمية جزائية، سجل منها 259 رمية، بنسبة دقة تصل ل75%.

أكثر الفرق تسجيلا من رميات الجزائية منتخب البحرين حيث سجل 15 رمية من أصل 16، يليه منتخب أيسلندا 14 رمية من أصل 15، يليهما منتخب النرويج 12 رمية من أصل 13.

بينما الفرق التي حققت النسبة الكاملة نسبة 100% في تسجيل رميات الجزاء هم بولندا سجلوا 10 رميات جزائية من أصل 10، والدنمارك سجلوا 7 من 7، وسجل فريق كاب فيردي 3 من 3.

تم تسديد 3605 تصويبة على المرمى خلال مباريات الدور الأول، نجح حراس المرمى لجميع الفرق في التصدي ل1000 تسديدة بنسبة بلغت 27%.

أكثر اللاعبين تسجيلا خلال الدور التمهيدي هو النرويجي ساندر ساجوسين برصيد 30 هدف، سجل منهم 12 رمية جزائية، يأتي خلفه لاعب قطر فرانكيس مارزو برصيد 25 هدف، ولم يسدد أي رمية جزائية، ويأتي في المركز الثالث التونسي أمين درمول برصيد 23 هدف ليس من بينهم أي رمية جزائية.

وماذا عن أرقام مصر خلال الدور التمهيدي لمونديال اليد:

سجلت مصر 96 هدفا في 3 مباريات منهم 6 اهداف من رميات جزائية، وإستقبل مرماها 72 هدفا.

يعد هجوم منتخب مصر هو خامس أقوى خط هجوم بين الفرق المشاركة خلال الدور التمهيدي للبطولة حتي الان خلف كلا من المجر وسلوفينيا والدنمارك والسويد.

يعد دفاع منتخب مصر هو ثاني أقوى خط دفاع في المجموعة السابعة التي تواجد بها خلال الدور التمهيدي للمونديال، خلف منتخب السويد الأقوى دفاعيا وكذلك هجوميا في المجموعة.

أما أكثر اللاعبين تسجيلا في صفوف مصر هو محمد سند الجناح الأيمن 17 هدف من أصل 19 تصويبه منهم 5 رميات جزائية، يليه محمد ممدوح هاشم لاعب الدائرة 15 هدف من 16 تصويبه، ويأتي خلفهم يحيي خالد حيث سجل 13 هدف من 18 تصويبة على المرمى.

يعد الثنائي علي زين الظهير الأيسر ويحيي خالد الظهير الأيمن أكثر من صنعا أهداف للاعبي منتخب مصر برصيد 11 هدف لكلا منهما، يأتي خلفهم يحيي الدرع بصناعته ل10 أهداف.

ويعد أكثر اللاعبين قطعا للكرة في صفوف منتخب مصر عند الدفاع يحيي خالد برصيد 5 مرات، وأحمد هشام دودو صانع الألعاب 4 مرات، وإبراهيم المصري لاعب الدائرة 3 مرات.

ويأتي علي زين على رأس اللاعبين الذين تصدو لكرات مسددة من المنافسين بواقع 3 مرات، يأتي خلفه كلا من ابراهيم المصري مرتين وحسن قداح مرتين أيضا.

أما على مستوى حراسة المرمى، فقد تصدى كريم هنداوي خلال الـ3 مباريات بالدور التمهيدي ل20 تصويبه من إجمالي 57 بكفاءة تصل لـ35%.

واللافت للنظر تماما، أن حارسي مصر كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار لم ينجح أي منهما في التصدي لأي رمية جزائية من الرميات التي إحتسبت على منتخب الفراعنة.