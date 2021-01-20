بالمواعيد مصر تصطدم بروسيا وقمة أوروبية في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

انتهت أمس مباريات الدور التمهيدي من النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي اسفرت عن تأهل 34 فريق من ثماني مجموعات تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، على أن يصعد الفريق إلى الدور الرئيسي بالنقاط التي حصل عليها من مواجهاته مع الفرق التي تأهلت معه الى هذا الدور من مجموعته التي تواجد بها في الدور التمهيدي، بينما أصحاب المركز الرابع في كل مجموعة يتم تقسيمهم على مجموعتين للمنافسة على ( كأس الرئيس ) للترضية.

ويشهد اليوم، بداية منافسات الدور الرئيسي لمونديال اليد، حيث يلتقي المنتخب المصري مع الإتحاد الروسي لكرة اليد ( روسيا)، في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة لهذا الدور.

كما ستختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين البرتغال والنرويج ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي.

تذاع مباريات البطولة عبر قنوات اون تايم سبورتس.

يقدم الخليج 365 تقرير بالمواعيد عن مواجهات اليوم لمونديال مصر 2021:

الدور الرئيسي

تلتقي سويسرا مع ايسلندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة على صالة دكتور حسن مصطفى في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

أما في المجموعة الرابعة، ستلتقي مقدونيا مع سلوفينيا على صالة استاد القاهرة الرياضي في تمام الرابعة والنصف عصرا.

بينما سيلتقي منتخب مصر مع روسيا في أولى مباريات الفراعنة بهذا الدور على صالة استاد القاهرة في الساعة مساء.

وعلى جانب أخر، سيلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الجزائري ضمن مباريات المجموعة الثالثة على صالة دكتور حسن مصطفى باكتوبر.

وسيلتقي منتخب السويد مع نظيره البيلاروسي في تمام التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تتواجد بها مصر.

وتختتم مباريات الدور الرئيسي لهذا اليوم، بمواجهة قوية بين البرتغال والنرويج ضمن منافسات المجموعة الثالثة على صالة دكتور حسن مصفى باكتوبر في التاسعة والنصف مساء.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل أصحاب المركزي الأول والثاني من الأربع مجموعات إلى دور الثمانية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

كأس الرئيس للترضية

وفي إطار منافسات كأس الرئيس يلتقي منتخب تشيلى مع كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثانية لهذا الدور في الرابعة والنصف مساء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، يلتقي منتخب المغرب مع النمسا في السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.