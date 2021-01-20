كان يريد التسجيل بعد إهداره للفرصة المحققة .. عبد الهادي يوضح سبب غضب «أشرف بن شرقي»

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بعد الفوز على الجونة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.

وأكد عبد الهادى أن الأداء يعتبر أفضل من المباريات الماضية، مضيفًا إن حصد الزمالك الثلاث نقاط وهو الهدف الرئيسي، موضحا أن الجهاز الفني سعيد بعودة الثنائي ساسي ومصطفى محمد لأنهما إضافة كبيرة للفريق.

وعن المغربي أشرف بن شرقي قال عبد الهادي: "أعتقد أنه كان يريد التسجيل بعد إهداره للفرصة المحققة، وخروجه هو وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني، وكانت علامات الغضب ظهرت على بن شرقى خلال خروجه من المباراة ونزول مصطفى محمد بدلاً منه.

الحديث عن صدارة الدورى أمر مبكر

وكان باتشيكو قال خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى: "فى البداية أوجه الشكر لمسئولى ملعب بتروسبورت وكان هناك تحسن ملحوظ فى أرضية الملعب، والحديث عن صدارة الدورى أمر مبكر، لإن الدورى مازال طويلاً وأمامنا مواجهات قوية، وكل فريق يرغب فى تحقيق الفوز على الزمالك".

أضاف المدير الفنى للزمالك: "بهنئ لاعبينا على الفوز أمام الجونة، وكانت مباراة صعبة لإنه فريق لم يخسر أي مباراة حتى اليوم، لاعبينا قدموا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا، والجونة حاول بشتى الطرق للتعادل لكنه لم يستطيع".

تابع حديثه: "الجونة كان عندها استحواذ اكثر لكن كنا منظمين، وبتحدث عن جميع الخطوط وليس الدفاع أو الهجوم فقط، بنفكر ماتش بماتش ولسة بدرى على تحديد المتصدر، وكل مباراة ستكون صعبة، وفتح باب الانتقالات بيأثر على اللاعبين وتركيزهم".

أردف باتشيكو: "الأهداف من خارج منطقة الجزاء ناتجة عن التدريبات، ولم نستطيع تسجيل كل الفرص لكن سعيد بالجراءة الهجومية، وبشكر كل اللاعبين وبالتحديد أشرف بن شرقى لتضحيته وموافقته على اللعب في الجانب الأيمن رغم إنه يجيد اللعب على الجانب الأيسر".