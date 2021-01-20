شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي يطلب الرحيل في يناير بسبب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، موقفه من البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري، حيث أبلغ مسئولو النادي برغته النهائية فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما أخطر اللاعب إدارة الاهلي برغبته في الرحيل لاإنبي بدلاً من سموحة بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته فى الرحيل لناديه السابق إنبى الذى انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.

ولعب صلاح محسن مع سموحة الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم معه مستوى جيدا لكن اللاعب يرغب في الرحيل لأنبي وليس سموحة ، موضحاً أنه يشعر بالراحة في النادي البترولي عن السكندري رغم تقديره للأخير بشكل كبير.

وتحدث صلاح محسن مع مسئولو الأهلى الفترة الماضية لحسم مصير العروض التى تلقاها الفترة الماضية، وأبرزها من إنبى وسموحة، ويرغب موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى الإبقاء على صلاح محسن حتى وإن كان ترتيبه الرابع بين مهاجمى الفريق بعد بواليا ومحمد شريف ومروان محسن لكن اللاعب أعلن أنه يرغب في الرحيل لقناعته التامة بأنه لن يشارك مع موسيماني إلا على فترات مُتباعدة بسبب وجود أكثر من مهاجم وسيبقي أسيراً لدكة البدلاء حال البقاء مع الفريق، لذا يفكر فى الرحيل لإنبى أو سموحة من أجل المشاركة واكتساب حساسية وفورمة المباريات بدلاً من الجلوس احتياطياً طويلاً فى الأهلى وأعلن صلاح محسن إنه يرغب في العودة لإنبى ناديه السابق لاسيما أنه يرغب في الحفاظ على مكانه مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو الصيف المقبل من خلال المشاركة أساسياً مع أي فريق ينضم له بدلاً من فقدان مركزه في المنتخب الأولمبي وعدم التواجد في الأولمبياد حال بقاؤه على دكة الأهلي .