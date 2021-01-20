مهاجم الأهلي يطلب الرحيل في يناير بسبب الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي يطلب الرحيل في يناير بسبب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، موقفه من البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري، حيث أبلغ مسئولو النادي برغته النهائية فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما أخطر اللاعب إدارة الاهلي برغبته في الرحيل لاإنبي بدلاً من سموحة بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته فى الرحيل لناديه السابق إنبى الذى انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.
ولعب صلاح محسن مع سموحة الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم معه مستوى جيدا لكن اللاعب يرغب في الرحيل لأنبي وليس سموحة ، موضحاً أنه يشعر بالراحة في النادي البترولي عن السكندري رغم تقديره للأخير بشكل كبير.
وتحدث صلاح محسن مع مسئولو الأهلى الفترة الماضية لحسم مصير العروض التى تلقاها الفترة الماضية، وأبرزها من إنبى وسموحة، ويرغب موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى الإبقاء على صلاح محسن حتى وإن كان ترتيبه الرابع بين مهاجمى الفريق بعد بواليا ومحمد شريف ومروان محسن لكن اللاعب أعلن أنه يرغب في الرحيل لقناعته التامة بأنه لن يشارك مع موسيماني إلا على فترات مُتباعدة بسبب وجود أكثر من مهاجم وسيبقي أسيراً لدكة البدلاء حال البقاء مع الفريق، لذا يفكر فى الرحيل لإنبى أو سموحة من أجل المشاركة واكتساب حساسية وفورمة المباريات بدلاً من الجلوس احتياطياً طويلاً فى الأهلى وأعلن صلاح محسن إنه يرغب في العودة لإنبى ناديه السابق لاسيما أنه يرغب في الحفاظ على مكانه مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو الصيف المقبل من خلال المشاركة أساسياً مع أي فريق ينضم له بدلاً من فقدان مركزه في المنتخب الأولمبي وعدم التواجد في الأولمبياد حال بقاؤه على دكة الأهلي .